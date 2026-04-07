昨年よりブラジルのフラメンゴに移籍し、いきなりコパ・リベルタドーレス制覇、国内リーグ制覇を経験したMFサウール・ニゲス。リベルタドーレスでは南米No.1を経験したわけだが、サウールには今も消えない傷がある。アトレティコ・マドリード時代にチャンピオンズリーグ決勝で敗れたことだ。ディエゴ・シメオネ体制のアトレティコは2013-14、2015-16シーズンに決勝まで進んだが、どちらも準優勝に終わっている。しかも相手は因縁の