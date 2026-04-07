新しい歌とともに、新しい学校が誕生しました。2つの県立高校の統合によりこの春開校した新潟市の『県立碧(あおい)高校』で入学式が開かれ、新たに制作された校歌も披露されました。 ■新入生代表 冨樫月華さん 「新潟県立碧高等学校の歴史の第一歩を担うものとして、感謝と誇りを胸に未来に向かって挑戦し続けることをここに誓います。」 新潟北高校と豊栄高校2つの高校の統合で誕生した『県立碧高校』。デザインや健康科