3選に向けて出馬を表明している花角知事が、7日に事務所開きを行いました。 花角知事の事務所開きには、関係者約30人が参加。後援会のほか支援を決定している自民・公明・国民民主の県連幹部らも顔をそろえました。選対本部長は、後援会の会長で新潟商工会議所会頭の廣田幹人さんが務めます。 ■花角陣営 廣田幹人選対本部長 「私たち選対本部は県民の皆様の声を丁寧に受け止めながら、花角知事が掲げる政策とビジョンをし