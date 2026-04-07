◆パ・リーグオリックス―ロッテ（７日・京セラドーム大阪）オリックス・高島泰都投手が、３安打を浴びながらも３回まで無失点投球を見せた。不穏な空気が流れたのは両軍無得点の３回だ。２死から小川に右前へ運ばれると、続く高部の打席で一塁へけん制。すると、左翼席のロッテファンからは「けん制ブーイング」がお見舞いされた。それでも、カウント１―２からの５球目で空振り三振を奪い、得点を許さず。右翼席のオリック