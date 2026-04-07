パリ五輪金メダリストがモデルのような近影を公開した。柔道女子５７キロ級のカナダ代表で金メダルを獲得し、今年３月に現役引退を表明した長野県出身の出口クリスタさんが７日までに自身のインスタグラムを更新。妹のパリ五輪女子５２キロ級カナダ代表で同じく引退したケリーさん（２７）と共同投稿の形で「４月よりそれぞれ新たなスタートを切りました！」と書き始めると、「これまで柔道を通じて、多くの経験と出会いに恵ま