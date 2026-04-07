将棋の藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝に糸谷哲郎八段が挑戦する第８４期名人戦七番勝負第１局の前夜祭が７日、東京・文京区のホテル椿山荘東京で行われた。藤井にとっては、２０２６年度最初のタイトル戦。４連覇を目指す藤井は「３月に王将戦と棋王戦が終わって、少しだけ春休みのような気分だったけど、椿山荘に来て、いよいよ名人戦が始まるんだなと気持ちが引き締まる思い」と切り替え。タイトル戦では初手