◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が来日２度目の先発マウンドに上がり、３回まで無安打無失点で立ち上がった。「点を与えない。試合に勝てるように」と意気込み十分で初白星を狙う身長２０１センチの剛腕は、最速１５４キロの直球にカットボール、チェンジアップ、スイーパー、ナックルカーブを駆使して広島打線と初対決。２回まで