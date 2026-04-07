台湾の最大野党・国民党の主席が、中国本土に招待され、7日、上海に到着しました。国民党の現職トップが中国本土を訪問するのは約10年ぶりで、このあと訪れる予定の北京で、習近平国家主席と会談するとの見方が出ています。今回の訪問は、中国共産党と習近平国家主席から招待を受けたもので、国民党の現職トップが中国本土を訪問するのは、2016年以来、約10年ぶりです。訪問団は7日から12日までの日程で、上海のほか、南京や北京を