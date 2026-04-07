◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）兵庫・西宮市出身のシンガーソングライター・あいみょんが、始球式で“がい旋登板”した。２０２６年の甲子園初戦。スタンドが黄色く染まるなか、緊張の面持ちで憧れのマウンドに上がった。左足を上げ、捕手の坂本に対して右腕を振ってノーバウンド投球。聖地は虎党の拍手に包まれ、胸をなでて安どの表情を浮かべた。背番号は自身の３月６日の誕生日を合わせて３６番。