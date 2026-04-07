news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「宇宙船『オリオン』が月の裏側へ地球から最も離れた場所に」についてお伝えします。◇月の周回飛行に挑んでいる有人宇宙船「オリオン」。日本時間の7日、人類が地球から最も離れた距離に到達しました。これまでの最も遠い距離が1970年に「アポロ13号」が到達したおよそ40万170キロメートル。「オリオン」は、その距離から6600キロメートルほど上回る、月の裏側のおよそ40万6