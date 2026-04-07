◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人(7日、マツダスタジアム)巨人先発のウィットリー投手が序盤3イニングを無安打無失点に抑えています。来日2試合目のマウンドに上がった右腕は初回、広島先頭の大盛穂選手をレフトフライに打ち取ると、中村奨成選手をライトフライ、小園海斗選手をレフトフライに。打者3人をすべて外野フライとし三者凡退で立ち上がります。2回は1アウトからファビアン選手のファウルフライを1度はファースト・増田陸