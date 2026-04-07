◆パ・リーグソフトバンク６―８西武（７日・みずほペイペイ西武のドラフト２位・岩城颯空（はくあ）投手（中大）が今季３試合目の登板で初失点も後続を断ち、１回２安打１失点で２セーブ目を挙げた。３点差の９回から４番手として登板。内野安打で１死二塁とすると、代打・柳町に右中間への適時二塁打を浴びプロ初失点。それでも、続く近藤と栗原はしっかり打ち取り、「チームが勝てればいいので。１点で、それ以上失点を増