現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）が７日、母校・神戸学院大の入学式に特別ゲストとして出席した。神戸市内で行われた式典で、新入生約２６００人を前に登壇。「やりたいことをやり切って」と後輩たちにエールを送った。以下は、降壇後の坂本さんと報道陣との主な一問一答。―入学した後輩たちに何を伝えたかったのか。「人と人のコミ