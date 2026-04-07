ガイナーレ鳥取は7日、4月19日以降開催のホームゲームを予定通り実施することを発表した。Jリーグは4日、強風の影響によりAxisバードスタジアムのスタジアム屋根の一部に破損を確認したとして、翌5日に開催を予定していた明治安田J2・J3 百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST-Bグループの第9節ガイナーレ鳥取対レイラック滋賀の一戦を中止することを発表していた。スタジアムの損壊により、今後のホームゲーム開催が懸念さ