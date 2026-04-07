7日朝、熊本県人吉市で救急搬送中の救急車が軽乗用車と衝突しました。 【写真を見る】緊急走行中の救急車が交差点で事故軽2台も巻き込む搬送中の患者にけがなく容体にも変化なし熊本・人吉市 この事故による けがはありませんでした。 7日午前8時45分ごろ、人吉市下林町の国道219号と市道が交わる交差点で、サイレンを鳴らしながら赤信号で交差点に進入した救急車に、軽乗用車が衝突しました。 そのはずみで、衝突した軽