ラ・リーガは6日、セビージャの一部サポーターによる侮辱、威嚇、脅迫行為に対する声明を発表した。今シーズンも低迷を続けるセビージャは、降格圏との勝ち点差が『3』となったラ・リーガ第29節終了後に、マティアス・アルメイダ監督を解任。シーズン中の指揮官交代は4年連続となり、後任として招へいしたルイス・ガルシア・プラサ氏が同期間における9人目の指揮官となることからも、混迷ぶりが窺える。そして、新体制の初陣と