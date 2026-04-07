【ソウル共同】韓国大統領府は7日、李在明大統領が8日に石破茂前首相と面会すると発表した。大統領府で昼食会を開き、日韓の未来志向の協力強化について意見を交わす見通しだ。石破氏は首相在任中、李氏と3回対面で会談した。石破氏は7〜8日に韓国を訪問。8日午前にはシンクタンク「峨山政策研究院」のシンポジウムで講演する。