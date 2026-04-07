東京都交通局によると、都営新宿線は７日午後６時２０分頃、浜町―森下駅間で安全確認を行った影響で、新宿-本八幡駅間の全線で運転を見合わせたが、午後７時４５分頃、運転を再開した。同局によると、トンネル内の安全装置を確認したが、異常がなかったという。