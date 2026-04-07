女優の加賀まりこ（82）が、6日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演し、東京都の小池百合子知事への要望を語った。落語家の笑福亭鶴瓶、エッセイスト阿川佐和子さんが、芸能界の先輩をゲストに呼ぶトークバラエティー。加賀は交友関係を話す中で、女優の浅丘ルリ子について「気になってしょうがない。1週間くらい話してないと。食べなかったりね」と心