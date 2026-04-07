小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明になって、4月7日で15日です。そして7日、警察の捜索に新たな動きがありました。まず安達さんは3月23日、父親に車で小学校まで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっていて、3月29日には学校から3kmほど離れた山中で通学かばんが発見されました。そうした中、警察は7日朝から、学校から約9km離れた自宅周辺の山中を捜索しているということですが、規制線が現在、解かれた状況だと