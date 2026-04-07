6日、富山県南砺市で普通乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた石川県宝達志水町の72歳の男性が意識不明の重体となっています。警察によりますと、6日午後2時ごろ富山県南砺市の市道交差点で、右折しようとしていた普通乗用車に、後ろから走ってきたバイクが衝突しました。この事故で、バイクを運転していた石川県宝達志水町に住む72歳の男性が救急車で病院に運ばれましたが、意識不明の重体となっています。