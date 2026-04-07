シンガー・ソングライターのあいみょんが７日の阪神―ヤクルト戦（甲子園）前の始球式に登場。坂本誠志郎捕手（３２）に向けて力強い一球をノーバウンドで投げ込んだ。「ノーバンで届いたのでよかったんですけど、欲を言えばストライクで真っすぐいきたかったです」と苦笑い。それでも地元・西宮にある甲子園での大役に「楽しめました。でも人生で１番緊張したかもしれない。地元で始球式するのが夢やったのでうれしかったで