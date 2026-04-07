【モデルプレス＝2026/04/07】タレントの丸高愛実が4月6日、自身のInstagramを更新。家族が揃った日の夕食の食卓を公開した。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「品数多くて豪華」家族揃った日の彩り豊かな食卓◆丸高愛実、家族が揃った日の夕食公開丸高は「久々に家族揃って夜ご飯 長女に『ママパパいるから張り切ってるね』と言われた笑」とコメントし、夕食を公開。アスパラガスとにんじんの豚バラ巻き、鮭のソテーえのきソー