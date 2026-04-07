東方神起、JYJの元メンバーであるパク・ユチョンが、日本での近況を公開した。ユチョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、動画を投稿した。【写真】痩せた？ユチョン、日本での近況公開された映像には、知人らと訪れたカラオケでマイクを握るユチョンの姿が収められている。浴衣姿のユチョンは日本の歌を熱唱して場を盛り上げ、周囲の知人たちも拍手を送るなど、和気あいあいとした雰囲気が伝わってくる。（写真＝ユチョンIns