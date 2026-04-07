豊中小学校として初の始業式(香川･三豊市豊中町) 香川県三豊市で5つの小学校を統合してできた豊中小学校で7日、初めての始業式が行われました。 （松木梨菜リポート）「これから新しい小学校の新任式が始まります。5つの小学校が統合したというだけあって新任の先生がずらっと並んでいます」 「本山小学校から来ました」「比地大小学校から来た」「桑山小学校から来ました」 新任の教員は約70人。児童にあいさつ