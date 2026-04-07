任期満了に伴う西川町長選挙が7日に告示され、これまでに現職と新人の合わせて2人が立候補しました。4年前の前回選挙と同じ顔ぶれによる一騎打ちの公算が大きくなっています。西川町長選に立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。2人は立候補の届け出後、町内で第一声を上げました。無・現菅野大志「西川町で稼ぐ若者の流入