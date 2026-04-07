不審火が相次ぐ酒田市の住宅街で6日夜、火事があり、物置小屋の中の棚や天井の一部が焼けました。けが人はいませんでした。3月末以降、これで近隣の火事は5件目です。酒田警察署の調べによりますと、6日午後9時5分ごろ酒田市東泉町2丁目の無職渡部次郎さん（89）の住宅敷地にある物置小屋で炎が上がっているのをパトロール中の警察官が発見。警察官は自力消火を行うとともに酒田警察署を通じて119番通報しました。火は、通報