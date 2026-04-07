今年の母の日は、“モノ”ではなく“時間”を贈ってみませんか♡Chaponから登場する限定セットは、天然精油の香りで心と体をゆるめる特別なバスタイムを届けてくれるアイテム。忙しい毎日を過ごすお母さんに、ほっとひと息つける癒しの時間をプレゼントできます。日頃の感謝を、やさしい香りとともに伝えてみてはいかがでしょうか♪ 癒しを贈る母の日ギフト 2本セット 「いつもありがとう贅沢な休息」は、天然精油100%の