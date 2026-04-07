「広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ！祭」（７日、宮島）新年度１節目の宮島ボート、男女混合５日間シリーズは最終日を迎え、強風のため５Ｒ以降は安定板を使用してレースが行われた。１２Ｒの優勝戦はホーム追い風４メートル。予選１位、準優１着で優勝戦の１号艇を勝ち取った秦英悟（４０）＝大阪・１００期・Ａ１＝が、コンマ０９のトップＳでイン速攻。５コースからまくってきた水谷理人（香川）の攻