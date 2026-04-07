タレント・劇団ひとりが４日放送の「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」に出演。ＭＣの千原ジュニアらと２０１４年３月３１日に迎えた国民的人気番組「笑っていいとも！」の最終回について振り返った。大物芸人や過去のレギュラーメンバーが勢ぞろいした「笑っていいとも！グランドフィナーレ感謝の超特大号」に、ひとりとジュニアも出演。当日は出演者によるスピーチがリレー形式で行われたが、事前にスタッフから「泣ける感じで