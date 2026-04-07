秋篠宮ご夫妻は4月7日、「地球環境大賞」のレセプションに出席し、受賞者と懇談されました。地球環境大賞は、産業の発展と地球環境の共生をめざし、企業や自治体、学校市民グループを対象に顕彰するもので、1992年に創設されました。秋篠宮ご夫妻は、授賞式に続き午後3時から行われたレセプションに出席し、受賞者と懇談されました。地球環境大賞に輝いた戸田建設は、長崎県五島列島で国内初となる洋上に浮かぶ8基の風力発電設備に