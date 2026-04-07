くにおくん公式アカウントの?が更新されました。【映像】くにおくんのX公式アカウント「訃報『くにおくん』や『ダブルドラゴン』などの名作シリーズを生み出した岸本良久氏が4月2日に逝去されました。世界中のファンから愛される伝説的クリエイターの早すぎる訃報に接し、誠に残念でなりません。楽しい思い出の数々をありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」（『ABEMA NEWS』より）