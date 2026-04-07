中国商務部によると、今年の清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）には全国各地で連休となり、消費ニーズが力強く顕在化し、春の消費市場に活力を注ぎ込んだ。同部の商務ビッグデータによると、清明節連休期間中、全国の重点モニタリング対象の小売・飲食企業の1日平均売上高は前年同期比で2．4％増加し、重点モニタリング対象の商業市街地78カ所の利用客数は同6．0％増、売上高は同6．7％増だった。商品消費につ