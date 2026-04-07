2020年冬、25歳のときに悪性リンパ腫と診断され、一度は治療を乗り越えた女性。しかし、妊娠出産を経験した数年後に、今度は乳がんの告知を受けることに…。そんな自身の闘病体験をXに投稿した女性が注目を集めています。投稿したのは、現在一児の母で闘病中のかなさん（@kananan_95）。自身の闘病や妊娠、出産、そして再びがんと向き合う現在までを率直につづった内容に、多くの励ましの声が寄せられました。【写真】現在も乳がん