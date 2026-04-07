YouTuberでタレントのてんちむさんは4月4日、自身のInstagramを更新。イメチェンした姿を披露しました。【写真】てんちむ、イメチェン最新ショット「かわいい奥さん」てんちむさんは「最近お団子ヘアばかりだったので久々に巻きおろし」とつづり、3枚の写真を公開。ボルドーのドット柄ノースリーブトップスにデニムを合わせた大人カジュアルなコーディネートで、これまでの定番だったお団子ヘアから一転、華やかな巻き下ろしヘアへ