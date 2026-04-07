広東省珠海市にある香港・珠海・マカオ大橋の珠海道路口岸（通関地）における車両通行量が清明節連休（4月4日〜6日）中の6日、過去最高を更新しました。珠海出入境検査総隊香港・珠海・マカオ大橋検査所の統計によると、同日の出入境車両は延べ2万9800台に達し、うち小型乗用車は延べ2万8400台、香港・マカオナンバー車は延べ2万2800台、香港単独ナンバー車は延べ1万7900台で、これらの数字はいずれも大橋開通以来最高記録を更新し