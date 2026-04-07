米国が主導する有人月周回計画「アルテミス2」の宇宙飛行士4人を乗せた宇宙船「オリオン」が米東部時間4月6日午後7時ごろ、地球から約40万6771キロ離れた地点に到達し、人類が到達した最遠距離の記録を更新しました。「アポロ13号」は1970年4月に地球から約40万171キロ離れた地点に到達していました。 米東部時間1日に打ち上げられたオリオンは、10日に地球に帰還する予定です。（提供/CGTN Japanese）