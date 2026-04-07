“求められる理想の提供”から“ありのままの自分を刻む表現”へーー。15歳で名古屋から東京へと単身乗り込み、ダンスボーカルグループとしての経験と挫折を経て、ひとりのギターボーカルとして再起した美咲。孤独な日々をロックに救われ、自身の“今”を歌うことで見つけた居場所こそが、ミーマイナーだった。師匠と仰ぐさすけとの出会い、そして待望のメジャーデビュ&#