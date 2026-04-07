名古屋市緑区内の小学校で、氏名や生年月日、住所など児童の個人情報が書かれた書類1枚が無くなったことがわかりました。 【写真を見る】名古屋の小学校 “児童の氏名･住所･既往歴など書いた書類”紛失 全職員で校内を探すも見つからず…校長が保護者に謝罪 書類を紛失したのは、緑区の名古屋市立東丘小学校です。名古屋市教育委員会によりますと、書類は児童の氏名や生年月日、住所、電話番号のほか、病気の既往歴などが書かれ