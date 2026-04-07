三重県の「鳥羽市営定期船」は、神島、答志島、菅島、坂手島の4つの離島と鳥羽市をつなぐ唯一の交通手段ですが… 【写真を見る】イラン情勢で原油高騰 三重･鳥羽市の定期船が悲鳴 ｢生活航路を止めることはできない｣ 離島のある8県が国に支援要望 （鳥羽市定期船課 西根さつきさん）「大変厳しい状況です」 このターミナルでは4隻の船が稼働していて、1日に軽油約3500リットル、約50万円を消費します。 毎日お金がかかる