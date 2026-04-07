九州国際大付属高（北九州市）の野球部で、学校側が必要な注意を払わなかったために部員に顔を蹴られて負傷し、その後に転校を余儀なくされたなどとして、部に所属していた元生徒が7日、同校を運営する学校法人と野球部の監督に2200万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁小倉支部に起こした。