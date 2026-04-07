2016年4月の熊本地震で脱線し、運行できなくなった九州新幹線「つばめ」車両の“復活”プロジェクトで、熊本港を出港した先頭車が約1週間の船旅を経て福岡市の博多港に到着し、7日に陸揚げされた。10日からJR博多駅前広場で展示される。