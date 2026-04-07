ブライトンの番記者が、三笘薫の契約状況と今後の去就について言及。アンディ・ネイラー記者が米メディア『The Athletic』の記事内で、三笘の現状をこう伝えている。「今シーズン、足首の怪我に悩まされたミトマは、クラブと代表を合わせてわずか24試合の出場にとどまり、ゴールもわずか３得点。しかし、怪我明けのリバプール戦の後半に途中出場した際には、以前よりもキレのあるプレーを見せており、シーズン終盤に向けて大きな