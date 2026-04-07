「令和の米騒動」から一転、最近は、値下がり傾向がみられるようですが、人気のおむすび店で現状を取材しました。■店員「いらっしゃいませ」「1560円になります」「ありがとうございます！いってらっしゃいませ！」広島駅から徒歩5分の場所にあるおむすび店。昼休みのビジネス客がこぞって弁当を買いに来るワケは・・・。■客「手作りで、なかなかおいししい」■客「コメがしっかりして、ふわっとした感じ」一番人気は、大