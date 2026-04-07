ナフサとは石油由来のもので、私たちの身の回りにある様々な生活用品の「もと」となっています。食品トレー・ペットボトルなどプラスチック類、シャンプーや食品ラップ、ワイシャツなどの合成繊維、車や自転車などのタイヤ（合成ゴム）、家・家具などに塗る「塗料」、注射器や点滴バッグ、チューブなどの医療用品。その他にもパソコン、携帯電話、テレビなどの家電製品にも使用されています。この様に、今回の中