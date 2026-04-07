「イランが一晩で壊滅する可能性」「明日の夜かも」日本時間あす午前9時。アメリカのトランプ大統領がイランに示した交渉の期限が迫るなか、イランはアメリカが提示した一時的な停戦案を拒否したと報じられていて、緊迫した状況が続いています。【写真を見る】トランプ氏が警告「国全体が一晩で壊滅する可能性」 イランは徹底抗戦の姿勢を強調 一時的な停戦案を拒否したとの報道も6日、ホワイトハウスで会見したトランプ