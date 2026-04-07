警察官などをかたる手口で、1人の女性からおよそ12億円だまし取られる事件が発生しました。そこで今回の#みんなのギモンでは、過去最悪の被害額となった特殊詐欺事件について「12億円被害も…ニセ警察、どう見破る？」をテーマに解説します。■12億円の被害手口は？被害にあったのは愛媛県内に住む80代の女性です。警察によりますと、去年10月、「保険証が不正に使われている」と「薬局の店員」を名乗る女から電話がありました。