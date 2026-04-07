◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人は増田陸内野手が「７番・一塁」で出場。２回１死の守備、ファビアンがフルカウントから６球目を一塁線付近に高々とフライを打ち上げると、増田陸が前進して捕球姿勢に入った。だが、この日のマツダスタジアムはレフトからライト方向に強風が吹いていて、白球は風に舞い、ミットに当てるも捕球できず。ファウルグランドでの落球でファウル、増田陸に失策が