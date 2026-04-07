◆忘れな草賞・３歳オープン・リステッド（４月１２日、阪神・芝２０００メートル）＝７日、栗東トレセン大阪杯で５着と好走したセイウンハーデスの全妹ニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が積極策で巻き返しを図る。前走のクイーンＣは１５着と大敗。好位につけたが、３コーナー過ぎから手応えがなくなっていた。橋口調教師は「もまれる競馬が初めてで、ハミを抜いて走るのをやめちゃっていまし