タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「トミカキーホルダー7」を3月23日週より発売する。全4種で価格は300円。3月23日週発売「トミカキーホルダー7」(全4種・300円)「トミカキーホルダー7」は、人気の「トミカキーホルダー」の第7弾。今作では「三菱ふそう スーパーグレート」と「トヨタ アクア（シルバー）」が新規車両として仲間入りした。ボールチェーン付きなので、バッグやリュックなどの持ち物につけて楽しめる。本